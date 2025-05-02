Prodigy принесёт нового персонажа, улучшения в аренах и изменения в ранжированной системе

Компания Respawn Entertainment опубликовала новый трейлер, посвящённый предстоящему сезону Prodigy в Apex Legends. Сезон стартует 6 мая и подарит игрокам возможность опробовать нового героя по имени Sparrow, настоящее имя которого — Энея Давиде Гуарино. По задумке разработчиков, он происходит из легендарного клана охотников на головы, но стал изгоем из-за своего непредсказуемого характера и нестандартных решений.

В течение первых двух недель после запуска этот персонаж будет временно доступен всем игрокам. Чтобы закрепить его в списке постоянных участников битвы за выживание, потребуется пройти серию испытаний, демонстрирующих мастерство как с героями, так и с оружием. У Sparrow есть уникальные способности: двойной прыжок, меткий трекерный дротик, раскрывающий позиции противника, и мощная финальная атака под названием Stinger Bolt, которая поражает несколько целей одновременно и создаёт зону урона.

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Также возвращаются популярные элементы игрового процесса. Боцек, сложный лук, снова становится частью игры. Его можно заряжать гранатами и использовать во взрывном режиме. В этом же сезоне изменится формат арен: теперь победителем становится команда, первой выигравшая три раунда. Кроме того, в начале каждого матча будут доступны предметы восстановления, а также система временного запрета оружия после его выбора. Также появится новый режим Duels — 1 на 1, который добавит дополнительный азарт.

Разработчики также внесли правки в ранжированную игру. Теперь начальный уровень игрока будет зависеть от скрытого рейтинга прошлых сезонов. Правило сброса до Бронзы при пропуске сезона больше не применяется. Вводятся новые задачи и лестницы прогресса, которые позволят пользователям глубже погрузиться в соревновательный режим.

Детали о герое и других новинках станут известны позже. Компания продолжает развивать вселенную, делая акцент на стратегии, разнообразии и новых историях внутри игры.