Игра HLX, предположительно Half-Life 3, активно тестируется перед официальным запуском

Согласно слухам, которые появились в интернете, проект HLX, который считается долгожданным продолжением серии Half-Life, проходит широкое тестирование. Инсайдеры предполагают, что игра может быть представлена этим летом, а её релиз состоится ближе к зиме. Такие данные озвучены Тайлером Маквикером, известным своими точными утечками о Valve.

Во время недавнего стрима он отметил, что HLX сейчас находится на этапе активного playtesta. При этом тестирование проводится так масштабно, что появляются первые детали сюжета и игровой механики. По его словам, игра не будет выполнена в формате VR, как Prey: Alyx, и не станет roguelike-проектом. Вместо этого она получит продвинутую систему процедурной генерации, которая повлияет на окружение, типы противников и NPC, но не затронет создание ландшафтов.

Также стало известно, что игра уже прошла стадию разработки контента — механика завершена, а сам проект доступен от начала до конца. Это позволяет команде Valve сосредоточиться на оптимизации и финальных доработках, таких как балансировка и исправление ошибок. Судя по всему, это говорит о завершающем этапе создания игры.

Напомним, что ранее намёки на существование проекта появлялись в обновлениях других игр студии — Dota 2 и Counter-Strike 2. Все эти события усиливают версию, что HLX действительно является новой частью Half-Life, о которой игроки мечтали много лет.