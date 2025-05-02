Новая клавиатура Chronos 68 от Syntech получила технологию Rapid Trigger и алюминиевый корпус

Компания Syntech анонсировала выпуск премиальной игровой клавиатуры Chronos 68 с магнитными переключателями. Устройство сочетает в себе функциональность для профессиональных геймеров и удобство для повседневной работы.

Основной особенностью новинки стала технология Rapid Trigger с возможностью регулировки точки срабатывания от 0,1 до 3,5 мм. Клавиатура оснащена алюминиевым корпусом, магнитной крышкой от пыли и эргономичной подставкой для запястий. Частота опроса достигает 8000 Гц для минимальной задержки ввода.

Производитель уделил особое внимание системе настройки. Специальное ПО позволяет переназначать клавиши, создавать макросы и сохранять неограниченное количество профилей. Функция Super Tap дает возможность назначать до четырех действий на одну клавишу в зависимости от силы нажатия.

Клавиши с полностью закрытыми переключателями обеспечивают характерный звук удара и тактильную отдачу, а износостойкие PBT-кейкапы гарантируют долговечность. Chronos 68 позиционируется как универсальное решение для киберспортсменов и требовательных пользователей, ценящих как производительность, так и эргономику.