В связи с непростыми экономическими условиями и сокращением поставок компания вносит изменения в свою структуру в Европе.

Scythe официально объявила о закрытии своего европейского подразделения. Решение было принято на фоне финансовых трудностей, которые привели к началу предварительной процедуры банкротства. В середине апреля стало известно о дефиците продукции бренда в Германии — например, исчезли из продажи популярные модели воздушных кулеров Mugen 6. Позже, 26 апреля, руководство компании опубликовало официальное сообщение, в котором объяснило дальнейшие действия.

В заявлении говорится, что продукция Scythe останется доступной в Европе, но теперь через местных дистрибьюторов и онлайн-ритейлеров. Также после закрытия европейского офиса техническая поддержка будет осуществляться теми же каналами. Это должно облегчить обслуживание пользователей, хотя переходный период может сопровождаться временными задержками или недоразумениями.

Несмотря на то, что бренд регулярно предлагал качественные и высокоэффективные решения для охлаждения, конкуренция на рынке усилилась. Китайские производители начали активно поставлять более дешёвые альтернативы, что сказалось на позициях Scythe. Например, Thermalright сумела получить значительную долю внимания благодаря частым релизам и широкому выбору решений.

Завершение работы европейского офиса не означает прекращение продаж. Модели Scythe, такие как Fuma 3 и Mugen 6, остаются востребованными среди энтузиастов. За поддержкой можно обращаться напрямую к дистрибьюторам или через страницу бренда в социальной сети Facebook. Компания также выразила благодарность клиентам за годы сотрудничества и поддержки.