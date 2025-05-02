Новый портативный монитор Paperlike 13K Color от Dasung получил цветной дисплей и частоту обновления 37 Гц.

Компания Dasung начала прием заказов на новую версию своего e-ink монитора Paperlike 13K, оснащенную цветным сенсорным экраном. Помимо этих нововведений, устройство сохранило характеристики ранее анонсированной монохромной модели.

Монитор получил 13,3-дюймовую панель с соотношением сторон 4:3 и разрешением 3200×2400 пикселей. При отображении цветов плотность пикселей снижается до 150 PPI. Частота обновления 37 Гц делает его одним из самых быстрых e-ink дисплеев на рынке, хотя для видео и игр он все равно не подходит.

Как и другие e-ink устройства, монитор отличается низким энергопотреблением и отличной читаемостью при солнечном свете. В темное время суток можно включить фронтальную подсветку с выбором между теплым и холодным светом. Корпус из алюминия весит 730 грамм.

В комплекте идет небольшая подставка, также доступны дополнительные аксессуары. Подключение осуществляется через USB-C или mini HDMI. Стоимость монохромной версии составляет 679 долларов, цветной сенсорной модели — 749 долларов без учета доставки. Устройство работает только с Windows и Linux.