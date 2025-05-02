Он может выйти в Китае с собственным процессором вместо Qualcomm или MediaTek

Xiaomi, помимо запланированного выхода линейки Xiaomi 16 в четвертом квартале, готовит к выпуску еще один флагманский смартфон. В отличие от большинства современных устройств, он получит не процессор Qualcomm или MediaTek, а собственный чип компании.

По данным инсайдеров, модель под названием Xiaomi 15S Pro должна появиться в Китае уже в конце мая — после 20 числа. Ее анонс приурочен к 15-летию бренда. Характеристики устройства пока раскрываются скупо, но известно, что оно будет использовать процессор XRing, разработанный самой Xiaomi.

По дизайну и камерам новинка практически не будет отличаться от Xiaomi 15 Pro. Единственное существенное изменение — замена Snapdragon 8 Elite на фирменный чипсет. Однако инсайдеры подчеркивают, что выход смартфона пока не гарантирован. Компания может в последний момент отменить релиз, оставив проект только в архивах.

Если Xiaomi 15S Pro все же поступит в продажу, он останется эксклюзивом для китайского рынка. Глобального релиза не планируется, что делает устройство особенно интересным для коллекционеров и энтузиастов бренда.