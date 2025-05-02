Anker Solix Solarbank 3 Pro выходит на рынок Европы с улучшенными характеристиками.

В Европе начались продажи новой системы накопления энергии Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro, предназначенной для использования в составе балконных солнечных электростанций. Устройство было анонсировано в начале апреля, и тогда же появилась возможность оформить предзаказ.

Теперь модель доступна в Германии и Австрии. Стартовая цена в Германии составляет 1299 евро, в Австрии — 1499 евро. Покупатели могут выбрать комплектации с разными вариантами креплений и солнечных панелей. Также предлагаются дополнительные аккумуляторы BP2700 и BP1600 стоимостью 899 и 699 евро соответственно.

Для ранних покупателей действует акция — бесплатный Smart Meter, который обычно продается за 129 евро. Этот прибор позволяет отслеживать энергопотребление в реальном времени и оптимизировать расход электричества. Поставки Solarbank 3 E2700 Pro и аккумулятора BP2700 начнутся 19 мая, а BP1600 — 16 июня.

Новая версия системы получила ряд усовершенствований по сравнению с предыдущей. Максимальная входная мощность увеличилась с 2400 Вт до 3600 Вт, что позволяет подключать до восьми солнечных панелей. Емкость накопителя выросла с 1600 Вт·ч до 2688 Вт·ч, а также появилась поддержка двунаправленной зарядки. Пока неизвестно, будет ли устройство доступно в других странах.