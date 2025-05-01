Японские магазины ввели ограничения на продажу флагманских GPU, чтобы остановить перепродажи.

В Японии некоторые ритейлеры начали блокировать продажу топовых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 лицам, которые не являются местными жителями. Такой шаг был сделан в ответ на массовое прибытие туристов из других стран с целью приобрести эти устройства по японским ценам, а затем перепродать их с наценкой.

Ситуация с доступностью GPU в стране действительно нестабильна: запасы большинства моделей ограничены, а там, где они есть, речь идёт о высоких ценах. Однако в Японии карты всё ещё можно найти в отдельных точках, что и стало причиной беспокойства среди продавцов. Чтобы предотвратить нежелательные продажи, несколько магазинов ввели дополнительную проверку при покупке — потенциальный владелец должен подтвердить своё местное проживание.

На прилавках появилось предупреждение, что GeForce RTX 5090 и RTX 5080 нельзя вывозить за пределы страны. Ранее пытались запретить только безналоговые закупки, но это не помогло. Сейчас же при оформлении заказа требуется заполнить анкету, подтверждающую статус покупателя. Если система определит, что перед вами гость страны, то операция будет отменена.

Такое развитие событий говорит о том, как сильно рынок перегрет в плане реального предложения и спекуляций вокруг новых решений.