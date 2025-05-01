Новые модели от Montech предлагают перестраиваемую архитектуру и современный внешний вид

Компания Montech расширила линейку компьютерных корпусов двумя новыми моделями — HS01 и HS02.

Особенностью серии стало реверсивное расположение компонентов: пользователь может перевернуть внутреннюю начинку под собственные предпочтения. Так же упрощено размещение видеокарты в горизонтальном или вертикальном положении без необходимости дополнительного крепления.

Предусмотрена система вертикального воздушного потока снизу вверх, что повышает эффективность охлаждения на 10%, по сравнению с традиционными решениями.

Благодаря углублённому размещению материнской платы и выравниванию вентиляторов обеспечивается чистый обзор сбоку. Поддержка BTF-конфигураций позволяет спрятать провода за платой, а блок питания установлен с возможностью удобного подключения кабелей.

HS01 выполнен в стиле индустриального дизайна с решёткой спереди и регулируемым кронштейном для вентиляторов.

HS02 выделяется передней панелью из закалённого стекла с изгибом в 8 градусов, что придаёт ему более лаконичный и современный вид.

Оба варианта доступны в чёрном и белом цветах, в том числе в исполнении PRO, которая комплектуется пятью предварительно установленными вентиляторами GF120 V2 с ARGB-подсветкой и 29 режимами светодиодов.

Для вывода горячего воздуха предусмотрены два задних вентилятора, установленных в новых позициях. Это улучшает циркуляцию, освобождает внутреннее пространство и облегчает сборку. Версия PRO позволяет запустить систему сразу после покупки — все вентиляторы уже установлены, а стандартные версии дают больше свободы при самостоятельной комплектации.

Модели HS01 и HS02 стали доступны с 30 апреля 2025 года.

Стандартная цена HS01 составляет $99.9, PRO-версия — $129.9. Модель HS02 предлагается по цене $109.9, а её PRO-исполнение — за $139.9.