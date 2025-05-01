Проект Motor Racing Simulator ориентирован на любителей автоспорта

В этом году GIANTS Software в сотрудничестве с студией Straight4 представит новый симулятор под названием Project Motor Racing. Это проект, ориентированный на любителей автоспорта, объединяет 70 автомобилей из десяти различных гоночных категорий и 27 детализированных трасс. Релиз запланирован на осень 2025 года для платформ ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Особое внимание уделено реализму и точности моделирования. Каждый автомобиль воссоздан при участии крупнейших автопроизводителей, таких как Lamborghini, Aston Martin и Audi. В игре представлены машины разных эпох — от современных LMDh-гиперкаров до легендарных спорткаров 1970-х годов. Также доступны гонки в формате GT3, LMP, исторические болиды и другие категории.

Все трассы основаны на реальных местах проведения соревнований, дополненных функцией True2Track, которая обеспечивает плавное изменение погоды, адаптивное покрытие и цикл дня/ночи продолжительностью 24 часа.

Для максимального погружения разработчики внедрили инновационные механики: физический движок, работающий на частоте 720 Гц, передаёт реалистичное поведение автомобиля. Система обратной связи по управлению рулём и педалями взята прямо из профессиональных гоночных установок. Уникальная технология Factory Driver Program позволяет тестировать каждую модель водителя с участием действующих гонщиков, что гарантирует точность управления. Интерфейс cockpit включает в себя эффекты перегрузок, нагрева дороги, брызг грязи и продуманную звуковую среду, передающую атмосферу настоящих гонок.

Обещаны различные игровые режимы, подходящие как опытным игрокам, так и новичкам. Присутствует карьера одиночного гонщика, глубокий онлайн-режим, захватывающие уик-энды с полными стартами и удобные таблицы лидеров для конкурентной игры.

Игроки, оформившие предзаказ, получат специальный GTE Decade Pack, в котором — семь экстремальных моделей машин из высококонкурентного этапа истории GT-спорта. Этот шаг должен подчеркнуть связь между игровым процессом и реальными событиями из мира автогонок.

Новый симулятор станет важным этапом для GIANTS Software, ранее известной благодаря серии Farming Simulator. Теперь компания расширяет свои горизонты, предлагая качественно новый продукт. Издание стало результатом тесного партнёрства с командой Straight4 Studios, где акцент сделан на физике движения, воссоздающей гоночные ощущения максимально достоверно.