Заявлен баланс производительности, стиля и доступности

Компания ASUS обновила серию своих ноутбуков моделью V16 (V3607) — компактным 16-дюймовым решением для геймеров и творческих пользователей. Устройство относится к бюджетному сегменту.

Здесь используются процессор Intel Core 7 (2-я серия) и мобильный графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5060. Это позволяет справляться как с играми, так и с задачами по работе с графикой, редактированием видео и другими ресурсоёмкими приложениями. Дисплей Full HD IPS с соотношением сторон 16:10 и частотой 144 Гц охватывает 89% площади корпуса, обеспечивая широкое поле зрения и плавные визуальные эффекты.

Для удобства пользователя установлена клавиатура ASUS ErgoSense с подсветкой Turbo Blue и функцией шумоподавления на основе искусственного интеллекта. Также реализованы система Audio Booster и технологии Dirac, что делает звук более насыщенным и детализированным. Встроенный веб-интерфейс с поддержкой 3DNR и физическим затвором защищает приватность во время видеозвонков.

Особое внимание уделено эргономике. Тачпад увеличен на 40% по сравнению с предыдущими версиями, а конструкция клавиатуры рассчитана на длительное использование без усталости. Охлаждение реализовано через двойную систему из вентиляторов и тепловых трубок, что не даёт устройству перегреваться даже при высокой нагрузке.

Ноутбук прошёл тестирование по американскому военному стандарту MIL-STD-810H. Это значит, что он выдерживает удары, вибрации и другие испытания, подходя как для мобильной работы, так и для развлечений вне дома. Комплект поставки включает подписку PC Game Pass Ultimate, что добавляет ценность для владельцев устройства.

Среди особенностей дизайна — подсветка WASD-клавиш и стрелок в ярком неоновом стиле, матовое покрытие корпуса и тканевая фактура на боковых гранях. Всё это создаёт футуристический внешний вид, отличающийся от типовых офисных или игровых моделей.

Новинка уже доступна для покупки.