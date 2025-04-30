В Сети появилось упоминание о Galaxy Watch 8 Classic

Следующее поколение умных часов Samsung может получить модель под названием Galaxy Watch 8 Classic. Это имя было обнаружено в базе Bluetooth SIG под знакомым номером модели SM-L505U. Хотя деталей о технических характеристиках пока нет, само название намекает на возможное возвращение вращающегося безеля — особенности, которая отсутствовала в последнем поколении.

Концепция вращающегося безеля появилась у Samsung ещё в 2015 году с часами Gear S2 и с тех пор ассоциировалась с линейкой Classic. Эта функция позволяла удобно управлять интерфейсом, дополняя сенсорный экран. В 2022 году такая конструкция исчезла, но вернулась в Galaxy Watch 6 Classic. В прошлом году, с выходом серии Galaxy Watch 7, вращающийся безель снова не был реализован, зато появилась новая модель Ultra с более угловатым дизайном.

Интересно, что тот же номер модели уже встречался ранее в 2024 году в базе GSMA, однако тогда не было никакой информации о её названии или функциях. Предполагается, что Samsung официально представит новое поколение своих носимых устройств в июле 2025 года в рамках традиционного мероприятия Galaxy Unpacked, где обычно также показывают новые складные смартфоны.

Пока компания официальных заявлений не делала, но появление нового «классического» названия даёт надежду многим пользователям, которые предпочитают привычный способ взаимодействия со своими гаджетами.