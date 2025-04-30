Представлена дата запуска флагманского смартфона и планшета Nubia

Компания Nubia официально представила в Китае новый флагманский смартфон Z70S Ultra и планшет, который получил название Pad Pro. Как это обычно бывает, уже вскоре после локального анонса производитель объявил о скором выходе устройства на международные рынки.

Дата начала предзаказов на Z70S Ultra определена на 13 мая, а старт продаж намечен на 28 мая. На специальном сайте компания предлагает пользователям подписаться на уведомления, чтобы получить скидку в размере 40 долларов при покупке. Также всем, кто оформит предзаказ, полагаются подарочные аксессуары — зарядное устройство и чехол, а также возможность замены устройства в течение 180 дней без дополнительной платы.

Что касается планшета Pad Pro, то он является переименованной версией RedMagic Nova, выпущенной ранее дочерним брендом Nubia. О точной дате его международного релиза пока не сообщается, но компания призывает следить за новостями, используя хэштег #StayTuned.