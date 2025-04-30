OnePlus готовит новую среднебюджетную модель с флагманским чипсетом

Компания OnePlus активно работает над расширением своей линейки смартфонов серии Ace, которая позиционируется как середнячок. В настоящее время в составе Ace 5 представлены две модели: Ace 5 и Ace 5 Pro. Однако недавние утечки намекают на скорый анонс ещё одного устройства в этой серии.

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил новые детали о предполагаемой новинке. Согласно его данным, OnePlus готовит производительный смартфон среднего уровня, который получит неанонсированный чипсет Dimensity 9400E. Этот процессор обещает использовать флагманскую архитектуру ядер и превзойти по характеристикам Snapdragon 8 Gen 3 — платформу, которая обеспечивает высокую производительность в флагманских моделях 2024 года, таких как OnePlus 12.

Дополнительно устройство будет оснащено технологией Fengchi Gaming Kernel, оптимизирующей работу ЦПУ и GPU для более плавной работы игр. Ранее также сообщалось, что экран нового телефона может быть диагональю 6.77 дюйма и выполнен по технологии LTPS. Ожидается, что камера основного модуля получит разрешение 50 Мп, а передняя камера для селфи — 16 Мп.



В соответствии с современными тенденциями, новинка, вероятно, получит ёмкий аккумулятор, подобно недавно представленному Redmi Turbo 4 Pro с батареей на 7550 мА·ч. Также слухи указывают на пластиковый корпус и сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.



Цена устройства, по предварительным данным, должна составить менее 1999 юаней (примерно 274 доллара США). Однако все эти данные основаны на утечках и слухах, поэтому стоит относиться к ним с осторожностью до официального анонса.