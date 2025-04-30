Embark Studios анонсировала новый плейтест для Arc Raiders.

Студия Embark Studios, создавшая популярный шутер The Finals, готовится к проведению масштабного тестирования своего нового проекта Arc Raiders. С 30 апреля по 4 мая игроки на PC, PS5 и Xbox Series X/S смогут опробовать этот PvPvE-экстракшен шутер от третьего лица.

В преддверии теста разработчики выпустили новый трейлер, демонстрирующий сражения с гигантскими роботами. Изначально задуманный как дебютный проект студии, Arc Raiders претерпел значительные изменения в концепции и несколько раз переносился. Однако успех The Finals доказал способность Embark Studios создавать востребованные проекты в переполненном жанре шутеров.

Теперь студия надеется повторить успех с Arc Raiders, который должен выйти в 2025 году. Второй тест позволит разработчикам собрать отзывы консольной аудитории, не участвовавшей в предыдущем тестировании.