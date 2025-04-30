Корейская компания Nexon займется созданием следующей части StarCraft вместо Blizzard.

Корейская игровая компания Nexon заключила соглашение с Blizzard о разработке новой игры во вселенной StarCraft. Согласно отчету корейского издания MTN, Nexon получила эксклюзивные права на создание следующей крупной части культовой серии.

Хотя Blizzard будет участвовать в разработке в качестве консультанта, основные творческие решения останутся за Nexon. Это открывает возможность для экспериментов с жанром - новая игра может отойти от традиционной RTS-формулы, что вызывает опасения у фанатов серии.

Помимо StarCraft, Nexon также получила права на создание мобильной версии Overwatch для азиатского рынка. Эти соглашения стали серьезным ударом по позициям Blizzard, которая постепенно теряет контроль над своими ключевыми франшизами.