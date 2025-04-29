Появилась ограниченная серия видеокарты от Asus, созданная в сотрудничестве с Bethesda и ID Software

Компания ASUS Republic of Gamers объявила о сотрудничестве с Bethesda и id Software в рамках анонса игры DOOM: The Dark Ages. В центре внимания — эксклюзивная версия видеокарты ROG Astral GeForce RTX 5080, выполненная в стиле культового образа DOOM.

Продавать устройство будут только через магазин Bethesda Gear Store. В комплекте покупатель получит фирменную футболку, коврик для мыши, жёлтую карточку-ключ, уникальный внутриигровой образ DOOM Slayer Legionary и, при желании, премиальную версию самой игры. Новая часть станет приквелом к проектам DOOM (2016) и DOOM Eternal, раскрывая события, предшествующие действиям легендарного героя. Игра использует движок idTech8, поддерживающий трассировку лучей, а на платформе GeForce RTX 50 Series применяется технология NVIDIA DLSS 4, улучшающая производительность и качество изображения.

Кент Чжун, вице-президент ASUS, отметил важность партнёрства с разработчиками, которые внесли значительный вклад в развитие игровой индустрии. Создание видеокарты было ориентировано на фанатов серии, чтобы те могли гордиться этим элементом своих сборок. Дизайн ROG Astral GeForce RTX 5080 выполнен в зелёно-золотых тонах, дополнен детализированными изображениями персонажа и символами из игры. Охлаждение осуществляется за счёт четырёх вентиляторов Axial-tech, испарительной камеры и специальных термопрокладок. Устройство подходит для использования с мониторами высокого разрешения и частоты обновления. Карта станет ярким акцентом как для геймеров, так и для коллекционеров техники.