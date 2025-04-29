Смартфоны Nothing Phone (3a) оснастили улучшенной камерой и новыми настройками безопасности

Компания Nothing выпустила важное программное обновление для своих новых смартфонов среднего класса — моделей Phone (3a) и (3a) Pro. Среди ключевых изменений — возможность съёмки видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. При этом только версия Pro может использовать 3-кратный оптический зум благодаря установленному перископному объективу, что делает её более интересной для любителей мобильной фотографии.



Обновление Nothing OS под номером v3.1-250417-1222 также принесло ряд других функций. В частности, появился так называемый Privacy Space — отдельная область в панели приложений, куда можно скрыть выбранные программы. Для доступа к ним нужно просто свайпнуть вправо. Эта опция уже знакома владельцам смартфонов OnePlus, где она использовалась ранее.





Помимо этого, интерфейс Nothing получил обновлённую версию Android 15 с актуальным уровнем защиты до апреля 2025 года. Также была обновлена программа Nothing X, предназначенная для работы с аудиогаджетами компании. Новая версия 3.0 обеспечивает совместимость с недавно выпущенными наушниками CMF Buds 2.