В Китае появилась в предзаказе новая графическая карта AMD Radeon RX 9070 GRE. Стоимость составляет около 450 долларов.

Компания AMD подтвердила дату выхода своей новой видеокарты Radeon RX 9070 GRE, которая поступит в продажу 8 мая 2025 года. Несмотря на предыдущие слухи о переносе релиза на четвертый квартал, китайские ритейлеры уже начали принимать предзаказы на эту модель.

Карта основана на урезанной версии чипа Navi 48 и получила 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной. Заявленная частота ускорителя достигает 2790 МГц, а энергопотребление составляет 220 Вт. В Китае модель ASUS Radeon RX 9070 GRE ATS OC с трехвентиляторной системой охлаждения предлагается по цене 4499 юаней (около 650 долларов с учетом налогов).

Эксперты отмечают, что новая карта демонстрирует на 6% более высокую производительность в разрешении 1440p по сравнению с предыдущей моделью 7900 GRE. При этом она позиционируется как более доступная альтернатива флагманским решениям линейки RX 9000.