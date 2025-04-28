В сети появились данные о готовящихся к выпуску видеокартах NVIDIA RTX 5080 SUPER и RTX 5070 SUPER с 24 ГБ и 18 ГБ памяти GDDR7

Компания NVIDIA, по данным китайского форума Chiphell, готовит к выпуску обновленную линейку видеокарт GeForce RTX 50 SUPER. Основным отличием новых моделей станет значительное увеличение объема видеопамяти: флагманская RTX 5080 SUPER получит 24 ГБ GDDR7, а RTX 5070 SUPER будет оснащена 18 ГБ памяти.

Несмотря на увеличенные объемы памяти, ожидается, что производительность новых карт незначительно превзойдет стандартные версии. Как отмечают эксперты, основной упор делается на устранение главного недостатка текущего поколения - ограниченного объема VRAM. "Увеличение памяти на 50% должно решить проблемы с ресурсоемкими задачами", - комментирует технический аналитик.

Предполагается, что карты будут использовать модули GDDR7 емкостью 3 ГБ каждый. Ранее MSI уже анонсировала модель RTX 5080 с 24 ГБ памяти, что косвенно подтверждает информацию о готовящемся релизе SUPER-версий.

Ключевыми задачами для NVIDIA станут обеспечение стабильных поставок и конкурентной цены. В условиях глобального роста тарифов на электронные компоненты компания столкнется с серьезными вызовами при ценообразовании. Тем не менее, поскольку в секторе видеокарт для энтузиастов нет сильных соперников, NVIDIA продолжает занимать лидирующие позиции на рынке.