Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
NVIDIA работает над видеокартами RTX 50 SUPER с увеличенным объемом памяти
В сети появились данные о готовящихся к выпуску видеокартах NVIDIA RTX 5080 SUPER и RTX 5070 SUPER с 24 ГБ и 18 ГБ памяти GDDR7

Компания NVIDIA, по данным китайского форума Chiphell, готовит к выпуску обновленную линейку видеокарт GeForce RTX 50 SUPER. Основным отличием новых моделей станет значительное увеличение объема видеопамяти: флагманская RTX 5080 SUPER получит 24 ГБ GDDR7, а RTX 5070 SUPER будет оснащена 18 ГБ памяти.  
Несмотря на увеличенные объемы памяти, ожидается, что производительность новых карт незначительно превзойдет стандартные версии. Как отмечают эксперты, основной упор делается на устранение главного недостатка текущего поколения - ограниченного объема VRAM. "Увеличение памяти на 50% должно решить проблемы с ресурсоемкими задачами", - комментирует технический аналитик.  

Предполагается, что карты будут использовать модули GDDR7 емкостью 3 ГБ каждый. Ранее MSI уже анонсировала модель RTX 5080 с 24 ГБ памяти, что косвенно подтверждает информацию о готовящемся релизе SUPER-версий.  

Ключевыми задачами для NVIDIA станут обеспечение стабильных поставок и конкурентной цены. В условиях глобального роста тарифов на электронные компоненты компания столкнется с серьезными вызовами при ценообразовании. Тем не менее, поскольку в секторе видеокарт для энтузиастов нет сильных соперников, NVIDIA продолжает занимать лидирующие позиции на рынке.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nvidia
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Афганистан просит Россию построить новый тоннель
23
В китайских отраслевых источниках начинают циркулировать слухи о выходе DeepSeek R2
+
Один из владельцев Tesla Cybertruck засадил свой пикап в грязи, пытаясь проверить его плавучесть
+
Nissan планирует прекратить производство машин на своём китайском предприятии в Ухане
+
Американская General Atomics создаёт лазерное оружие мощностью 25 кВт для установки на беспилотники
1
Протестирован первый в мире ноутбук с Voodoo4 M4800
7
Видеокарты ASUS ROG Astral GeForce RTX 50 оснащены датчиком положения для защиты от провисания
6
Майнинг Bitcoin перестал приносить прибыль, поскольку себестоимость 1 ВТС достигает в США $137 000
2
Новый космический корабль Starship 36 от SpaceX отправился на Massey’s Range для криотестов
+
Сенатор Грэм сообщил Трампу о готовности двухпартийного пакета санкций против России
2
В России обновят железнодорожную станцию Сала, построенную при Александре II
+
Китайский блогер превратил крышку процессора Intel в основание водоблока
+
Sony Xperia 10 VII получит OLED-экран 120 Гц и процессор Snapdragon 6 Gen 4
1
МО Украины представило боевого робота для выполнения ударных и разведывательных задач
3
Сенсор нового поколения положит начало новому тренду камер на 200 МП во всех флагманах
1
Первая в мире съёмная солнечная электростанция на действующих ж/д путях заработала в Швейцарии
1
Южная Корея использует старую угольную шахту в качестве испытательного полигона для лунных миссий
1
Разработчики Linux хотят прекратить поддержку Pentium и 486
2
Трамп уверен в выполнении TSMC инвестиций на $100 млрд в США
+
Ryzen Threadripper 9000 содержат несколько 3D V-Cache
+

Популярные статьи

14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
210
Итоги гоночного уик-энда 26-27 апреля
+
Всесторонний обзор и тест видеокарт в Clair Obscur: Expedition 33 от TechPowerUp без спойлеров
38
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
16
4000 часов в Total War Warhammer — взгляд на будущее игровой индустрии
1
Обзор трех моих любимых фильмов о геймерах: “Волшебник”, “Пиксели” и “Нубы”
3
Новый военный корабль КНДР Choi Hyon имеет 74 ракетные пусковые установки
1
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
4
NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться
4
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
2

Сейчас обсуждают

Kutuz
23:48
Как бы ни пытались нас убедить в обратном хозяева дворцов с аквадискотеками и лица с гражданством Черногории и Гондураса по телевизору, мы в ж*пе, санкции отнюдь не идут нам на пользу, а международная...
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
Maksya
23:33
Ну если вот это мелкие графические помарки, то ок https://www.youtube.com/watch?v=3tvaC04ypDs
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Leon75
23:31
>>> Я заказал СВО — Valkyrie V360 Lite. И все по новой придется настраивать после замены воздуха на воду.
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Ренбокот
23:27
Главное Нвидию не брать, потому что у Хуанга совсем крыша поехала от денег, которые ему несут дурочки за ДЛСС ухудшатель качества (они думают что режим ДЛСС качество - это улучшатель качества, тупые п...
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Ненавижу Bernigan'a
23:26
ухахахах тензорный ядра.мостча)))))
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Ненавижу Bernigan'a
23:22
ухахаха.ты порван и слит.иди к шеше в курятник.он тебя жаждет.классно тебя сегодня снова обоссали
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
swr5
23:22
Неудивительно, в свитче дерьмо от Хуанга, а Киберпук зеленая игра.
Cyberpunk 2077 работает на Switch 2 лучше, чем на PS4 и Xbox One
Bernigan
23:21
Ну ты короче ищи что там где есть, а я спать пойду
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Ненавижу Bernigan'a
23:19
кловун слепой .тут вообще нет 8 гиговых карт .иди проклизмируйся.ухахахаха.Где кончи 4060 8 гигов где 3070 ???
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Bernigan
23:18
ну после этого и твою перестали, увидев что полное дно, там даже просили убрать эту карту из тестов, говорят зачем тестить такое говно, только время занимает
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем