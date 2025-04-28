Xiaomi готовится представить собственный процессор Xring

Согласно данным инсайдера Fixed Focus Digital, презентация нового процессора Xiaomi Xring может состояться уже 20 мая. Однако источник предупреждает о возможном переносе сроков. Это будет первый флагманский чипсет компании, разработанный собственными силами под руководством бывшего старшего директора Qualcomm.

По предварительной информации, Xring будет производиться по 4-нм техпроцессу TSMC N4P, а не по более передовому 3-нм, как конкуренты от Qualcomm и MediaTek. Чипсет получит ядра ARM Cortex-X925 с частотой до 3,2 ГГц. Эксперты связывают выбор более консервативного техпроцесса с желанием Xiaomi избежать рисков и высоких затрат.

"Разработка 3-нм чипа потребовала бы колоссальных инвестиций, - отмечает аналитик полупроводникового рынка Ли Чен. - К тому же есть политические риски, учитывая опыт Huawei".

Выход Xring станет важным шагом для Xiaomi в стремлении к технологической независимости. Однако пока остается много вопросов о реальной производительности и энергоэффективности нового чипсета.