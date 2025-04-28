Китайская компания Huawei приступила к тестам нового AI-процессора Ascend 910D который может потеснить позиции NVIDIA на местном рынке

В китайской IT-индустрии появились сведения о новом AI-ускорителе Ascend 910D от Huawei. По данным Wall Street Journal, компания уже перешла к этапу тестирования чипа, а первые образцы могут поступить партнерам уже в конце мая. Это свидетельствует о серьезных намерениях Huawei укрепить свои позиции на внутреннем рынке искусственного интеллекта.

Ситуация для NVIDIA в Китае осложняется не только экспортными ограничениями, но и растущей конкуренцией со стороны местных производителей. Huawei активно развивает линейку AI-решений, и новый Ascend 910D, по предварительным данным, должен превзойти по мощности акселераторы H100 из линейки Hopper от NVIDIA.

Предыдущая модель 910C не совсем оправдала ожидания, соперничая лишь с урезанной версией H20, но и это стало значительным достижением для китайской компании. Помимо отдельных чипов, Huawei разрабатывает целые AI-кластеры. Например, система CloudMatrix 384 на базе процессоров Ascend демонстрирует производительность, сравнимую с серверами NVIDIA GB200 NVL72 на архитектуре Blackwell.

Эксперты отмечают, что Huawei делает ставку на максимальную производительность, иногда в ущерб энергоэффективности. Такой подход позволяет компании постепенно сокращать технологическое отставание от западных аналогов. Точные характеристики Ascend 910D пока не раскрываются, но очевидно, что Huawei намерена серьезно изменить расстановку сил на китайском рынке AI-оборудования.