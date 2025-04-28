Китайская компания PELADN выпустила мини-ПК YO1 с с 16-ядерным процессором и рекордным объемом ОЗУ

Китайский производитель PELADN анонсировал новый мини-ПК YO1, оснащенный 16-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 и поддержкой до 128 ГБ оперативной памяти. Устройство построено на платформе Strix Halo и позиционируется как самое мощное в линейке компании, предназначенное для ресурсоемких задач, включая искусственный интеллект.



В отличие от конкурентов, которые уже предлагают системы на базе Strix Halo, PELADN долгое время не обновляла свои мини-ПК. Предыдущие модели ограничивались процессорами Ryzen 8845HS или Intel Core Ultra 7 155H, тогда как YO1 сразу получил флагманский чип Zen 5. Это позволило значительно повысить производительность без увеличения габаритов устройства.

Объем памяти в 128 ГБ может показаться избыточным для большинства пользователей, но, как отмечают эксперты, такой запас делает систему готовой к будущим нагрузкам, особенно в сфере ИИ. Ryzen AI Max+ 395, помимо 16 ядер и 32 потоков, оснащен мощной интегрированной графикой Radeon 8060S. Хотя YO1 не позиционируется как игровое решение, его возможностей хватит для комфортного запуска современных проектов среднего уровня.

Компания пока не раскрыла полные характеристики устройства, но ожидается поддержка WiFi 7, Bluetooth 5.4 и современных интерфейсов, включая USB4. На изображении виден новый дизайн корпуса, который ранее не использовался в других мини-ПК PELADN.

Цена новинки пока неизвестна, но аналогичные системы на Strix Halo с Ryzen AI Max+ 395 стоят около $2000.