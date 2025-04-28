Если раньше уведомления просто опаздывали, то теперь многие пользователи не видят их, пока не разблокируют телефон.

Обновление программного обеспечения, выпущенное Google в апреле 2025 года для смартфонов Pixel, вместо улучшений принесло новые проблемы. Многие владельцы устройств отметили, что давняя проблема с задержкой уведомлений стала проявляться еще чаще. Теперь некоторые пользователи вообще не получают оповещения до тех пор, пока не разблокируют телефон.

На форумах Reddit развернулось активное обсуждение этой проблемы. Владельцы разных моделей Pixel — от шестой до девятой серии — жалуются на схожие симптомы. Особенно критично это сказывается на рабочих процессах, когда важные уведомления о задачах приходят с опозданием или не приходят вовсе.

Эксперты отмечают, что Google уже несколько лет не может окончательно решить этот системный сбой. Примечательно, что апрельское обновление не только не исправило ситуацию, но и расширило круг пострадавших пользователей. Компания пока не прокомментировала ситуацию и не анонсировала выпуск исправления.