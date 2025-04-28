SK Hynix GDDR7 показала рекордный разгон на видеокартах NVIDIA RTX 5070 Ti.

Память GDDR7 от SK Hynix, используемая в новых видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, показала впечатляющий потенциал для разгона. Как выяснили китайские энтузиасты на форумах Chiphell и Baidu, чипы памяти, чья номинальная скорость составляет 28 Гбит/с, стабильно работают на частоте 34 Гбит/с.

Однако пользователи столкнулись с определенными сложностями при попытке прошивки BIOS от карт с памятью Samsung на модели с чипами SK Hynix. В некоторых случаях это приводит к невозможности загрузки видеокарты. К счастью, наличие двойного BIOS на большинстве моделей позволяет легко вернуть оригинальную прошивку.

Как отмечает VideoCardz, база данных TechPowerUp подтверждает, что текущие версии BIOS от различных производителей уже включают поддержку памяти GDDR7 от всех трех поставщиков - Samsung, SK Hynix и Micron.