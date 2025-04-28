Разработчики представили продолжение инди-игры World of Goo спустя 17 лет.

Спустя почти два десятилетия после выхода оригинальной игры мир получил продолжение - World of Goo 2 стало доступно для PC, Mac, консолей и мобильных устройств. Разработчики из Tomorrow Corporation и 2DBOY отметили релиз специальными скидками - 15% для всех покупателей и дополнительные 15% для владельцев первой части.

Новая часть сохранила фирменный стиль, но привнесла множество инноваций. Игроков ждут пять глав с более чем 60 уровнями, где предстоит экспериментировать с новыми видами Goo - желеобразными, растущими, уменьшающимися и даже взрывоопасными. Физика жидкостей стала еще реалистичнее - теперь можно направлять потоки, тушить пожары и решать головоломки с помощью жидкой субстанции. Скидочная кампания продлится до 9 мая.

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