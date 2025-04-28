Студия id Software представила эксклюзивный геймплей Doom The Dark Ages с новым оружием и противниками.

Хьюго Мартин, творческий директор id Software, представил новые детали о предстоящем Doom The Dark Ages. Всего за несколько дней до релиза, который состоится 15 мая, разработчики показали один из игровых миров - Cosmic Realm.

Это пространство, вдохновленное произведениями Лавкрафта, кардинально отличается от всего, что фанаты видели в предыдущих частях франшизы. Архитектура циклопических масштабов, псионические атаки новых врагов и совершенно уникальное оружие - вот что ждет игроков. Особое внимание заслуживает Reaver Chainshot - древнее оружие из иных измерений, которое позволяет буквально размалывать демонов в кровавую кашу.

22 уровня безумного экшена, инновационная система ближнего боя и совершенно новый движок idTech 8, обеспечивающий плавные 60 FPS даже в самых насыщенных сценах - вот лишь часть того, что предлагает проект. Осталось лишь дождаться 15 мая.

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