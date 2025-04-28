Производитель игровых аксессуаров GuliKit объявил о предстоящем релизе обновленной версии контроллера.

На официальных страницах GuliKit в соцсетях появились первые тизеры нового контроллера Elves 2 Pro, выход которого запланирован на май этого года. Устройство будет доступно в двух цветовых вариантах - белом и черном.

Контроллер сохраняет ретро-дизайн, вдохновленный классическими устройствами Sega Saturn, но при этом получил современные технологии. Среди ключевых особенностей - джойстики с эффектом Холла (устраняющие проблему дрейфа), система вибрации на магнитной подвеске, а также поддержка проводного и Bluetooth-подключения. По заявлению производителя, встроенного аккумулятора хватит на 20 часов непрерывной игры.

Особый интерес у игроков вызывает дизайн D-pad, который может сделать Elves 2 Pro популярным среди любителей файтингов. Устройство будет совместимо с Nintendo Switch, ПК и мобильными устройствами на iOS и Android.