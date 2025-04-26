Gigabyte прокомментировала проблему с вытеканием термопасты.

Компания Gigabyte официально ответила на жалобы пользователей о вытекании термопасты на новых видеокартах RTX 50 серии и Radeon RX 9000. В заявлении говорится, что это явление не влияет на производительность и надежность устройств, независимо от ориентации установки карты.

Проблема была обнаружена у некоторых пользователей, включая владельцев топовой модели Aorus RTX 5080 Master Ice. Термопаста вытекала на плату, хотя и не является электропроводящей. Gigabyte пояснила, что использует полностью автоматизированный процесс нанесения серверной термопасты вместо традиционных термопрокладок.

Компания провела тестирование в различных условиях и подтвердила, что термопаста сохраняет стабильность до температуры 150 градусов. В ранних партиях действительно использовалось немного больше пасты для гарантированного покрытия компонентов, что могло привести к видимому вытеканию.

Gigabyte уже скорректировала количество наносимой термопасты в новых партиях видеокарт. Производитель подчеркивает, что даже в случаях вытекания это было лишь косметической проблемой, не влияющей на работу устройств. Пользователям не стоит беспокоиться о надежности своих видеокарт.