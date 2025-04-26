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ddr22
Casio выпустила графический калькулятор fx-CG100 ClassWiz с поддержкой MicroPython
Компания Casio представила в США топовый графический калькулятор fx-CG100 ClassWiz с возможностью программирования на MicroPython

Casio анонсировала выход продвинутого графического калькулятора fx-CG100 ClassWiz для американского рынка. Устройство поддерживает программирование на MicroPython и содержит более 2900 встроенных функций для решения математических задач от школьного уровня до вузовской программы.  

Калькулятор работает с алгеброй, тригонометрией, математическим анализом и позволяет создавать таблицы данных для статистического анализа. Среди дополнительных функций - финансовые расчеты, конвертер единиц измерения, таблица физических констант и периодическая таблица элементов.  

Устройство умеет строить 2D и 3D графики, находить точки пересечения объемных фигур и сохранять скриншоты в формате BMP. Поддержка MicroPython позволяет писать программы до 300 строк, используя модули для визуализации данных. Файлы можно переносить на компьютер.

Для преподавателей доступен бесплатный эмулятор ClassPad Workspace. В экзаменационном режиме калькулятор соответствует требованиям стандартизированных тестов ACT, AP и SAT.  

Модель fx-CG100 ClassWiz уже появилась в официальном магазине Casio по цене 119,99 долларов и скоро поступит в продажу на Amazon.

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#casio
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