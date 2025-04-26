Компания Nintendo раскрыла стоимость и условия предзаказа нового контроллера GameCube для Switch 2

Во время апрельской презентации Nintendo подтвердила выход нового контроллера в стиле GameCube для Switch 2. Устройство будет стоить 64,99 доллара и предназначено в первую очередь для игр GameCube через сервис Nintendo Switch Online.

Предзаказ на контроллер откроется 8 мая для владельцев аккаунтов Nintendo, которые зарезервируют Switch 2. С 12 мая аксессуар станет доступен всем подписчикам Switch Online. Отправка начнется 5 июня, в день выхода самой консоли.

Nintendo уточнила, что контроллер можно использовать не только с классическими играми, но и с другими проектами. Однако его необычная компоновка кнопок может вызвать сложности в некоторых играх. Устройство поддерживает беспроводное подключение и имеет дополнительные кнопки Home, Capture и GameChat.

Некоторые игроки считают цену завышенной, учитывая узкую специализацию контроллера. Он идеально подойдет для таких игр как The Legend of Zelda Wind Waker и Super Mario Sunshine. Примечательно, что Nintendo не упомянула Super Smash Bros, хотя киберспортсмены до сих пор используют оригинальные контроллеры GameCube.

Новый контроллер сохранил узнаваемый дизайн GameCube, но получил современные функции. Поклонники ретро-игр уже оценили эту новинку, несмотря на спорную ценовую политику Nintendo.