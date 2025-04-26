По данным утечек, включая видео от Unbox Therapy, iPhone 17 Air станет самым тонким iPhone в истории — его толщина составит всего 5,5 мм. На изображениях макетов, опубликованных инсайдером SonnyDickson, видно, что кнопки на боковых гранях уменьшили, чтобы они поместились в сверхтонкий корпус.
Кнопки питания, регулировки громкости, Action Button и Camera Control на iPhone 17 Air выглядят заметно уже, чем на других моделях линейки. Даже разъем USB-C кажется крупным на фоне тонкого корпуса и смещен ближе к задней панели. Впрочем, это всего лишь макеты, и в финальном устройстве расположение может измениться.
В отличие от iPhone 17 Air, у Pro-версий и базовой модели разъем USB-C расположен по центру. Кроме того, у них есть лоток для SIM-карты, тогда как в Air его нет — вероятно, из-за недостатка места. Отметим, что в США iPhone 16 уже лишились физических SIM-слотов, но в других регионах они остаются.
Ожидается, что Apple представит iPhone 17 Air в сентябре. Эта модель заменит Plus-версию в линейке. Ее тонкий дизайн станет одним из ключевых отличий от других смартфонов серии.