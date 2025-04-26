Макеты iPhone 17 показали, что кнопки на iPhone 17 Air стали тоньше для соответствия ультратонкому дизайну.

По данным утечек, включая видео от Unbox Therapy, iPhone 17 Air станет самым тонким iPhone в истории — его толщина составит всего 5,5 мм. На изображениях макетов, опубликованных инсайдером SonnyDickson, видно, что кнопки на боковых гранях уменьшили, чтобы они поместились в сверхтонкий корпус.

Кнопки питания, регулировки громкости, Action Button и Camera Control на iPhone 17 Air выглядят заметно уже, чем на других моделях линейки. Даже разъем USB-C кажется крупным на фоне тонкого корпуса и смещен ближе к задней панели. Впрочем, это всего лишь макеты, и в финальном устройстве расположение может измениться.

В отличие от iPhone 17 Air, у Pro-версий и базовой модели разъем USB-C расположен по центру. Кроме того, у них есть лоток для SIM-карты, тогда как в Air его нет — вероятно, из-за недостатка места. Отметим, что в США iPhone 16 уже лишились физических SIM-слотов, но в других регионах они остаются.

Ожидается, что Apple представит iPhone 17 Air в сентябре. Эта модель заменит Plus-версию в линейке. Ее тонкий дизайн станет одним из ключевых отличий от других смартфонов серии.