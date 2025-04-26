Утечка информации о iOS 19 и iPadOS 19 раскрыла новые функции для iPhone и iPad

По данным утечки от известного инсайдера MajinBu, в iOS 19 для iPhone 17 Air и других моделей добавится режим рабочего стола для внешних дисплеев. Этот интерфейс будет похож на Stage Manager в iPad. Функция, вероятно, появится в iPhone 15 и новее, так как их USB-C порты уже поддерживают DisplayPort.

Ранее стало известно, что похожая функция Desktop View выйдет в Android 16. Хотя iPhone используют USB 2.0, их порты способны передавать видео на внешние экраны, но до сих пор Apple не реализовала режим рабочего стола.

Также в iPadOS 19 обновят Stage Manager до версии 2.0. В интерфейсе появится панель меню, как в macOS, что упростит управление приложениями и окнами. Изменения коснутся iPad Pro M4 и других моделей. Stage Manager 2.0 будет автоматически включаться при подключении Magic Keyboard.

Других подробностей о новых функциях многозадачности пока нет. Ожидается, что Apple представит iOS 19 и iPadOS 19 в следующем году вместе с новыми устройствами.