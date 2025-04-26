Разработчики анонсировали самостоятельное дополнение к игре RoboCop Rogue City с выходом 17 июля.

Studio Teyon и издатель NACON объявили о выходе нового дополнения RoboCop Rogue City - Unfinished Business 17 июля для PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Это самостоятельное продолжение успешного шутера от первого лица расскажет новую историю о киберполицейском.

Действие развернется вокруг OmniTower - нового жилого комплекса OCP, который захватили наемники. Робокопу предстоит подняться на верхние этажи башни, чтобы восстановить порядок. Среди противников появятся андроиды с катанами, а в арсенале игрока - новое оружие вроде криогенной пушки.

Особенностью дополнения станут флешбэки, в которых впервые в играх серии можно будет сыграть за Алекса Мерфи до превращения в Робокопа. Питер Уэллер вновь озвучит главного героя.

Дополнение сохранит фирменный геймплей оригинальной игры, сочетающий перестрелки и расследования с элементами RPG. Unfinished Business выйдет как отдельное издание, не требующее основной игры.