Разработчики Control представили кооперативный шутер FBC Firebreak с релизом 17 июня.

Remedy Entertainment объявила дату выхода своего первого самостоятельно издаваемого проекта - кооперативного шутера FBC Firebreak. Игра выйдет 17 июня 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S по цене 39.99 долларов.

События игры происходят во вселенной Control. Игра сразу появится в подписках PC Game Pass, Game Pass Ultimate и PlayStation Plus Game Catalog.

Разработчики также анонсировали Deluxe Edition за 49.99 долларов, включающую эксклюзивные косметические предметы и голосовые пакеты. Владельцы базовой версии смогут приобрести апгрейд за 10 долларов.

После релиза Remedy планирует выпустить два бесплатных задания в 2025 году и продолжить поддержку игры в 2026. Все игровые дополнения будут доступны бесплатно для всех владельцев игры.



