Компания Thermaltake представила новые блоки питания серии Toughpower GT мощностью 1000 и 1200 Вт с поддержкой стандарта ATX 3.1

Thermaltake анонсировала новую серию полностью модульных блоков питания Toughpower GT мощностью 1000 и 1200 Вт. Устройства соответствуют современному стандарту ATX 3.1 и готовы к работе с видеокартами PCIe Gen 5.1. Они оснащены разъемами 12V-2x6, которые через один кабель могут передавать до 600 Вт мощности.

Блоки питания имеют сертификат 80 Plus Gold с КПД до 90% при стандартной нагрузке. Они способны выдерживать скачки мощности до 200% от номинала. Для охлаждения используется 120-миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником и технологией Smart Zero Fan, которая минимизирует шум.

Серия Toughpower GT включает полный набор защит: от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания и перегрева. Плоские модульные кабели упрощают организацию проводов в корпусе. Устройства доступны в черном и белом цветах и поставляются с 5-летней гарантией.

Новые блоки питания предназначены для сборки производительных игровых и рабочих систем. Они поддерживают энергоэффективные режимы Intel C6/C7 и соответствуют экологическим стандартам WEEE и RoHS. Модели уже появились в продаже.