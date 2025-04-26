Накопители оснащены интерфейсами PCIe 4.0 и PCIe 5.0 соответственно

Lexar анонсировала сразу две новые линейки твердотельных накопителей в исполнении M.2 с интерфейсом PCI-Express.

Флагманская линейка Lexar Professional NM1090 PRO с интерфейсом PCIe 5.0 предлагает скорость чтения до 14 000 МБ/с и записи до 13 000 МБ/с. Накопитель оснащен неким 6-нм контроллером для лучшего управления нагревом и поддерживает технологию DRAM Cache. Судя по всему, в роли контроллера используется представленный в конце лета прошлого года «безбуферный» Silicon Motion SM2508, а флеш-память, очевидно, TLC NAND от Micron (по крайней мере, на данный момент).

Более доступные Lexar NQ780 оснащены интерфейсом PCIe 4.0 и демонстрируют скорости до 7000/6000 Мбайт/с при чтении/записи. Спецификации указывают на использование также «безбуферного» контроллера и реализацию SLC-кэширования. Односторонний дизайн делает его подходящим для ноутбуков, а фирменная утилита Lexar DiskMaster позволяет отслеживать состояние диска.

Накопители уже поступили в продажу. Модель NQ780 доступна в вариантах 1 ТБ за 79,99 долларов, 2 ТБ за 149,99 долларов и 4 ТБ за 289,99 долларов. Профессиональная версия NM1090 PRO предлагается в вариантах 1 ТБ за 179,99 долларов и 2 ТБ за 269,99 долларов, а версия на 4 ТБ появится летом.

Как отмечает директор по маркетингу Lexar Джои Лопес, новые SSD подойдут как геймерам, так и профессионалам, работающим с ресурсоемкими приложениями. Компания позиционирует их как решение для широкого круга пользователей.