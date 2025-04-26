Разработчики создали интересный игровой мир с театральной эстетикой и необычной механикой.

Сегодня состоялся релиз игры Once Upon a Puppet на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch выйдет в начале июня 2025 года, точная дата будет объявлена позже.

Игра рассказывает историю Нив и Древа - изгнанного кукловода и его куклы. Игра предлагает исследовать загадочное королевство кукол, решать головоломки и раскрывать тайны подмостков. Особенностями стали двойное управление персонажами и механика взаимодействия с окружением через магическую связующую нить между главными персонажами игры.

Издатель Daedalic Entertainment выпустил трейлер, демонстрирующий ручную анимацию и театральные декорации. Игра предлагает коллекционные костюмы и динамически меняющиеся сцены, вдохновленные классическими постановками.

Поклонникам narrative-адвенчур стоит обратить внимание на этот проект, сочетающий необычный визуальный стиль с глубокой историей.

Рекомендуемые системные требования в Steam:

Windows 11 64 bit (Windows 10 64 bit так же поддерживается);

Intel Core i5-10400 или сопоставимый;

16 GB ОЗУ;

nVidia GTX 1650 или AMD Radeon RX 570;

Не менее 15 Гбайт свободного места на накопителе.

Версия для Steam Deck также доступна с первого дня.