Готовятся смартфоны Skyline 2 и Skyline 2 GT, а так же модульный Fusion 2

Источник, известный утечками о продуктах HMD, опубликовал в соцсетях информацию о планах компании. Согласно этим данным, HMD Global готовит преемников для нескольких своих прошлогодних моделей. Среди них — HMD Skyline2, который должен выйти в июле, а также его версия GT. Подробностей о характеристиках пока нет.

Кроме того, компания работает над Fusion 2 — продолжением модульного бюджетного смартфона Fusion. Ожидается, что он сохранит совместимость с аксессуарами предыдущей модели, но получит улучшения, такие как Full HD-экран, более мощный процессор и лучшую камеру.

Даты анонса Fusion 2 и Skyline2 GT пока неизвестны. Ранее HMD уже выпускала специальные версии Fusion, включая модель для подростков и лимитированную версию в сотрудничестве с FC Barcelona. Теперь компания, судя по всему, продолжает развивать линейку.