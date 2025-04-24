Актер Коди Кристиан намекнул, что началась запись английской озвучки для третьей части ремейка Final Fantasy VII.

Коди Кристиан, актер озвучивающий Клауда в трилогии ремейка Final Fantasy VII, опубликовал в Instagram сторис, намекающий на начало работы над третьей частью.

О третьей части пока известно немного. Разработка началась еще до выхода Final Fantasy VII Rebirth в прошлом году. Известно, что игроки наконец получат возможность исследовать мир на воздушном корабле Хайвинд, причем разработчики обещают реализовать эту механику без компромиссов.



Пока неясно, будут ли переработаны локации из второй части для повторного посещения. Релиз Final Fantasy VII Remake Part 3 ожидается не раньше 2026 года, но начало записи озвучки говорит о том, что проект движется по плану. Поклонникам остается ждать официальных анонсов от Square Enix.