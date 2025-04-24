Компания Bethesda отправила всем участникам моддерского проекта Skyblivion бесплатные коды ремастера The Elder Scrolls IV Oblivion

Bethesda проявила неожиданную щедрость по отношению к команде моддеров, работающих над проектом Skyblivion. Каждый участник получил бесплатный ключ к официальному ремастеру Oblivion, который сейчас разрабатывает студия Virtuos. Это жест доброй воли со стороны компании, которая традиционно поддерживает моддинг-сообщество.

Skyblivion - это масштабный мод, превращающий Skyrim Special Edition в Oblivion. Разработка ведется уже почти десять лет, и релиз запланирован на 2025 год. Команда выразила благодарность Bethesda в Twitter, отметив, что такой подарок много для них значит.



Интересно, что официальный ремастер и фанатский проект выйдут практически одновременно. Bethesda не стала препятствовать работе моддеров, хотя могла бы защищать свои авторские права. Вместо этого компания решила поддержать энтузиастов, что вызвало положительную реакцию в игровом сообществе.



Оба проекта - и официальный ремастер, и Skyblivion - с нетерпением ждут поклонники серии The Elder Scrolls. Теперь у разработчиков мода появилась возможность изучить новую версию игры и, возможно, почерпнуть из нее идеи для своего проекта.