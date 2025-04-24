Sucker Punch подтвердила релиз Ghost of Yotei 2 октября и представила специальные издания игры, включая коллекционное за 249 долларов

Sony объявила, что Ghost of Yotei выйдет 2 октября эксклюзивно для PlayStation 5. Предзаказы откроются 2 мая и включат набор аватаров и косметическую маску для персонажа.

Новинка будет доступна в трех вариантах:

Стандартное издание за $69,99 долларов;

Люксовое издание за $79,99 с дополнительными игровыми предметами и картой;

Коллекционное издание за $249,99 долларов с физическими предметами, включая реплику маски главной героини.

Опубликован и новый трейлер, раскрывающий сюжет игры: главная героиня Ацу мстит банде Ётэй Шесть, убившей ее семью. Обещается свобода действий: игроки смогут охотиться на членов банды в любом порядке и свободно исследовать регион Эдзо, разбивая лагерь в любом месте. Хотя основой сюжета и является месть, игра только этим не ограничивается: в ходе сюжета главная героиня найдет союзников и откроет для себя нечто большее, чем просто возмездие.

Пока неизвестно, когда Ghost of Yotei выйдет на PC и другие платформы, но предположительно это случится не раньше 2027 года. Также ходят слухи о возможных экранизациях во вселенной Ghost of Tsushima.