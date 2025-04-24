Оформление в кошачьей тематике привносит некоторую оригинальность

Китайский производитель COLORFUL представил новые видеокарты в рамках суббренда COLORFIRE. Модели RTX 5060 Ti 16 ГБ и 8 ГБ получили дизайн MEOW с яркой бело-оранжевой расцветкой и тройной системой охлаждения.

Новые видеокарты сохранили 2,5-слотовую конструкцию и соответствуют эталонным спецификациям nVidia.

Дизайн выполнен в фирменном стиле MEOW, который включает не только видеокарты, но и материнские платы, корпуса и периферию с кошачьей тематикой, продолжая серию, которая впервые появилась два года назад с картами RTX 4060 Ti.

В отличие от многих конкурентов, использующих аниме-персонажей в маркетинге, COLORFUL делает ставку на оригинальный стиль с кошачьими мотивами.

Ожидается, что новинки поступят в продажу по ценам, близким к рекомендованным NVIDIA. Пока нет точной информации о дате выхода и стоимости новых моделей. Но уже сейчас понятно, что поклонники необычного дизайна получат интересную альтернативу стандартным видеокартам.