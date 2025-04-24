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ddr22
NVIDIA уведомила китайских партнеров о возможном прекращении поставок чипов для RTX 5090D
Компания NVIDIA предупредила китайских производителей видеокарт о возможной приостановке поставок графических процессоров для модели RTX 5090D

Согласно информации из китайских источников, NVIDIA разослала предупреждения своим партнерам-производителям видеокарт в Китае о возможном прекращении поставок чипов GB202 для модели RTX 5090D. Эта версия видеокарты была специально разработана для китайского рынка с учетом экспортных ограничений США, но, по всей видимости, даже она может попасть под новые санкции.
Сообщается, что уведомления были переданы в устной форме, без официальных документов. Некоторые партнеры уже приостановили подготовку к производству и поставки RTX 5090D. При этом представители NVIDIA подчеркнули, что речь пока идет только о возможной приостановке поставок, а не о полном запрете продаж.  

Ситуация напоминает недавнюю историю с чипами H20 для ИИ, которые также попали под новые ограничения. Похоже, что даже урезанная версия GB202 в RTX 5090D приближается к предельно допустимым значениям по таким параметрам, как пропускная способность памяти и ввода-вывода.  

Некоторые аналитики предполагают, что производители могут начать накапливать запасы RTX 5090D, чтобы впоследствии продавать их по повышенным ценам. В то же время на форумах уже появились сообщения о готовящихся версиях этой видеокарты с турбинным охлаждением для рабочих станций ИИ.

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#nvidia
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