Компания Minisforum представила новую материнскую плату DeskMini F1FGM с процессором AMD Ryzen 9 9955HX и возможностью разгона до 160 Вт

На выставке Japan IT Week в Токио Minisforum продемонстрировала новую материнскую плату формата Micro-ATX под названием DeskMini F1FGM. Устройство использует мобильный процессор AMD Ryzen 9 9955HX из новой серии Fire Range, который компания планирует разгонять до 160 Вт для достижения производительности, сопоставимой с десктопными решениями.

Процессор Ryzen 9 9955HX построен на 4-нм техпроцессе и имеет 16 ядер Zen 5 с тактовой частотой до 5,4 ГГц. В стандартной конфигурации его TDP составляет 55-75 Вт, но Minisforum оснастила плату специальной системой охлаждения из алюминия и меди для работы на повышенной мощности.

Плата поддерживает четыре слота для оперативной памяти DDR5 UDIMM, два разъема PCIe 4.0 x16 и PCIe 5.0 x16, а также пять слотов для накопителей: два SATA 3.0, два M.2 2280 Gen 4 и один M.2 2280 Gen 5. Важно отметить, что процессор в этой системе не будет сменным.

Ожидается, что DeskMini F1FGM поступит в продажу во второй половине 2025 года. Точная цена и дата релиза пока не объявлены. Это решение продолжает линейку MoDT (Mobile on Desktop) от Minisforum, начатую с моделей BD770i и BD790i.