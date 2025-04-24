Компания Lenovo анонсировала бизнес-ноутбуки ThinkPad P16s Gen 4 и P14s Gen 6 с новыми процессорами AMD Ryzen Pro 300 серии

Lenovo расширила линейку корпоративных ноутбуков, представив модели ThinkPad P16s Gen 4 и P14s Gen 6. Оба устройства оснащаются профессиональными процессорами AMD Ryzen AI Pro на архитектуре Strix Point. Максимальная конфигурация включает топовый чип Ryzen AI 9 HX Pro 370, 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD объемом 2 ТБ.

Главное отличие между моделями заключается в размерах и вариантах дисплеев. 16-дюймовый P16s Gen 4 предлагает на выбор OLED-экран 3,840×2,800 пикселей или IPS-матрицу 1,920×1,200. 14-дюймовая версия P14s Gen 6 сохраняет аналогичные характеристики экранов, но в меньшем форм-факторе. Оба ноутбука получили 5-мегапиксельную камеру с ИК-датчиком и шторкой конфиденциальности.

В плане подключения устройства предлагают два порта USB 4.0, два USB-A, HDMI 2.1 и слот для смарт-карты. Поддерживаются беспроводные технологии Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, а также опциональный модем для подключения к сетям 4G/5G.

Продажи новых ThinkPad начнутся в мае 2025 года. Стартовая цена P16s Gen 4 составит 1,619 долларов, а P14s Gen 6 — 1,579 долларов. Покупатели могут выбрать между операционными системами Windows 11 Pro и несколькими дистрибутивами Linux.