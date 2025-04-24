Компания Lenovo подтвердила ключевые характеристики нового игрового планшета Legion Tab Gen 4 перед майским релизом

Lenovo продолжает раскрывать детали о своем новом игровом планшете Legion Tab Gen 4, который должен выйти в мае 2025 года. Устройство сохранит прежний форм-фактор, но получит серьезные внутренние улучшения. Основой станет процессор Snapdragon 8 Elite, хотя точная версия чипа пока не уточняется.

Особое внимание производитель уделил системе охлаждения. Планшет получит медный радиатор площадью 12 000 мм² с паровой камерой для эффективного отвода тепла при высоких нагрузках. Емкость аккумулятора увеличили до 7600 мАч против 6550 мАч у предыдущей модели, что в сочетании с энергоэффективным процессором должно обеспечить более длительное время работы.

Поддержка быстрой зарядки мощностью 68 Вт позволит быстро восполнять заряд батареи. Также подтверждена возможность обходной зарядки. Среди других особенностей - до 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти, вес около 340 грамм и двойной X-осевой линейный мотор для тактильной отдачи.

Новый планшет позиционируется как мощное решение для мобильных геймеров, предлагающее улучшенную производительность и автономность по сравнению с Legion Tab Gen 3. Окончательные характеристики и цена станут известны ближе к официальному анонсу в мае следующего года.