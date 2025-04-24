Компания 8BitDo выпустила новую версию ретро-мыши с дизайном Nintendo Entertainment System

8BitDo анонсировала новую версию своей ретро-мыши Retro R8 Mouse, на этот раз в стиле NES. Ранее компания уже выпускала аналогичную модель с прозрачным зеленым корпусом, напоминающим оригинальную консоль Xbox.

Новая мышь, получившая название Retro R8 Mouse - N Edition, сохранила все технические характеристики предыдущей версии, но сменила цветовую гамму на классические оттенки NES. Корпус выполнен в бежевых тонах, боковые кнопки — красные, а колесо прокрутки и боковые панели — серые. В комплекте идет док-станция для зарядки, которая также усиливает сигнал беспроводного адаптера.

Мышь оснащена сенсором PAW 3395 с регулируемым DPI от 50 до 26 000 и частотой опроса от 125 Гц до 8 000 Гц. Она поддерживает подключение через Bluetooth, 2.4 ГГц и USB-C. Встроенный аккумулятор на 450 мАч обеспечивает до 100 часов работы в Bluetooth-режиме и от 26 до 105 часов в режиме 2.4 ГГц.

Предзаказ на новую модель уже открыт на Amazon и в фирменном магазине 8BitDo по цене $49.99. Отгрузки начнутся 22 мая 2025 года.