Компания CATL представила линейку натрий-ионных аккумуляторов Naxtra для электромобилей с рекордной плотностью энергии 175 Вт·ч/кг

Китайский производитель аккумуляторов CATL объявил о начале массового производства натрий-ионных батарей нового поколения для электромобилей. Линейка Naxtra включает первые в мире серийные натрий-ионные аккумуляторы, обеспечивающие запас хода более 300 миль на одном заряде.

Новые батареи демонстрируют плотность энергии 175 Вт·ч/кг, что сопоставимо с современными литий-железо-фосфатными аккумуляторами. Они сохраняют 90% емкости даже при экстремальном холоде в -40°C и выдерживают более 10 000 циклов зарядки. Важным преимуществом стала повышенная безопасность - отсутствие горючих материалов делает их устойчивыми к механическим повреждениям.

CATL планирует начать поставки аккумуляторов для грузовиков уже в июне 2024 года, а с декабря начнет отгрузку батарей для легковых электромобилей. Хотя цена натрий-ионных аккумуляторов уже не вдвое ниже литиевых, как раньше, они предлагают существенные преимущества по долговечности и безопасности.

Компания опубликовала видео тестирования, где батареи Naxtra успешно проходят экстремальные испытания на удар, прокол и огонь. Это открывает новые перспективы для электромобилей, особенно в регионах с холодным климатом.