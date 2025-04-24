Разработчики представили строительный симулятор космической станции с кооперативным режимом на 4-х игроков.

Студия Trickjump Games запустила в раннем доступе Steam новый строительный симулятор Outworld Station. Игра предлагает игрокам принять на себя роль командира космической станции, занимаясь добычей ресурсов и расширением своей империи в системе Тау.

Особенностью проекта стала возможность создания червоточин и использование антиматерии для достижения целей. Игрокам предстоит не только развивать станцию, но и отражать атаки инопланетян, что можно делать как в одиночку, так и в кооперативном режиме на четырех человек.

В процессе исследования системы Тау можно находить артефакты пришельцев, которые помогут улучшить технологии и укрепить позиции станции. Разработчики уже опубликовали трейлер, демонстрирующий визуальную составляющую проекта.

Outworld Station предлагает сочетание элементов градостроительного симулятора и стратегии с космической тематикой. Игра находится в активной разработке, и создатели планируют дополнять контент по мере нахождения в раннем доступе.